На Львівщині у найближчі дві доби прогнозується погіршення погоди

На Львівщині вдень 11 липня та впродовж доби 12 липня прогнозуються несприятливі погодні умови: сильні дощі, зливи, грози, подекуди град, пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті з питань цивільного захисту ОДА з посиланням на дані Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Як зазначається у повідомленні, 11-13 липня на річках басейну Сяну, Дністра очікується формування дощового паводку з підйомом рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над поточними. Місцями можливе затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, можливе формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах загроза утворення селей.