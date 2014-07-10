З Чернігова відправлений перший гуманітарний вантаж для дітей сходу України
17:32, 10 липня 2014Новини регіонів
0
Гуманітарний вантаж – більше двох тон сухого молока та інших продуктів харчування
Фото: УНІАН
З Чернігова цього тижня був відправлений перший гуманітарний вантаж для дітей на сході України – у Донецьку та Луганську область.
Про це УНІАН повідомив координатор збору допомоги для дітей Юрій Міх.
За його словами, гуманітарний вантаж – більше двох тон сухого молока та інших продуктів харчування – було зібрано за допомогою місцевих активістів Партії розвитку України та місцевих бізнесменів. Продукти відправлено до Харківської області, а вже звідти вантаж переправлено до Слов’янська, Святогорська та інших населених пунктів.
Крім того, у Чернігові у рамках проведення акції "Діти неоголошеної війни" відкрито пункт прийому гуманітарної допомоги дітям, постраждалим під час збройного конфлікту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter