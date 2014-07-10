З Чернігова відправлений перший гуманітарний вантаж для дітей сходу України

З Чернігова цього тижня був відправлений перший гуманітарний вантаж для дітей на сході України – у Донецьку та Луганську область.

Про це УНІАН повідомив координатор збору допомоги для дітей Юрій Міх.

За його словами, гуманітарний вантаж – більше двох тон сухого молока та інших продуктів харчування – було зібрано за допомогою місцевих активістів Партії розвитку України та місцевих бізнесменів. Продукти відправлено до Харківської області, а вже звідти вантаж переправлено до Слов’янська, Святогорська та інших населених пунктів.

Крім того, у Чернігові у рамках проведення акції "Діти неоголошеної війни" відкрито пункт прийому гуманітарної допомоги дітям, постраждалим під час збройного конфлікту.