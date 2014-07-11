Діти з Луганської області відпочиватимуть у санаторії «Дениші» під Житомиром

08:45, 11 липня 2014
Новини регіонів
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Zoya Kazanzhy / facebook.com

Діти з Луганської області відпочиватимуть у санаторії «Дениші» під Житомиром.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, "на цьому тижні до Житомирської області приїхали 11 дітей – вихованців Луганського обласного вищого училища фізичної культури та 3 тренери".

Діти з Луганської області проведуть 21 день у Житомирському обласному лікувально-санаторному центрі радіаційного захисту для дорослого та дитячого населення «Дениші».

Для цього департамент сім’ї, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації звернувся до департаменту Житомирської ОДА з проханням прийняти дітей на оздоровлення в закладах Житомирської області. "Житомирська область одна з декількох областей в Україні, котрі відгукнулися та прийняли дітей на відпочинок в місцеві табори та санаторії",- повідомила сьогодні журналістам заступник голови – керівник апарату Житомирської облдержадміністрації Ірина Супрун.

7 хлопчиків та 4 дівчаток віком до 16 років займаються легкою атлетикою та спортивною гімнастикою, більшість вже мають певні спортивні досягнення. Серед цих дітлахів є чемпіони Луганської області та призери спортивних змагань на рівні країни.

«Хочу гарно відпочити, бо те, що відбувається на Луганщині – це дуже страшно. Страшно за батьків, найбільше за них переживаю. Навряд чи вдасться дуже весело провести дозвілля, адже думки все одно повертаються додому», - розповів УНІАН 13-річний Данило з Луганщини.

Як повідомляв УНІАН, в Житомирську область вже прибуло понад тисячу переселенців зі сходу України та Криму.

Також жителі області зібрали громадою та відправили на схід України вже кілька вантажівок допомоги жителям Слов’янська та Краматорська.

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