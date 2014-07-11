У Донецьку терористи перешкоджали доставці медикаментів для ВІЛ-позитивних

У Донецьку терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки» перешкоджали доставці медикаментів для ВІЛ-позитивних хворих у Маріуполь.

Про це УНІАН повідомили в Донецькому прес-клубі з посиланням на ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ».

У повідомленні наголошується, що автомобілі з медикаментами терористи не випускали з Донецька. Так автомобіль з антиретровірусною терапією для ВІЛ-позитивних мешканців Маріуполя, більше години стояв на блокпосту «ДНР».

«Ми проінформували про ситуацію ДП «Укрвакцина», запропонували варіанти вирішення цієї проблемної ситуації, - заявив фахівець відділу адвокації та юридичної підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Олександр Гатіятуллін. - Наприклад, можна поставляти препарати в Луганськ і Донецьк поїздами, а в міста, підконтрольні силам АТО, завозити безпосередньо».