Черкаська область допоможе у відновленні лікарні у Слов’янську

Черкаська область візьме шефство над зруйнованими лікарнями та школою №15 у місті Слов’янськ Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написав голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко після візиту 9 липня до Слов'янська. За його словами, «… зібрані списки тих медикаментів і обладнання, яких потребують лікарні Слов'янська – перед своєю втечею бандити пограбували їх до нитки. Вже зараз знайшлися меценати, готові фінансувати цю допомогу лікарням. Беремо шефство і над 15-ю школою Слов'янська – черкащани відбудують зруйноване бандитами, щоб вже 1 вересня діти пішли до класів, де ніщо не нагадуватиме їм про війну».

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області вже в липні влада сформує бригаду з будівельників, які у місті Слов’янськ долучаться до ремонту та відбудови зруйнованих терористами об’єктів, перш за все, соціального значення.