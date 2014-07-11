У Миколаєві зафіксовано випадок малярії
16:01, 11 липня 2014Новини регіонів
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Чоловік 1983 р. н. 9 липня був госпіталізований до обласної інфекційної лікарні в стані середньої тяжкості з ознаками хвороби
Фото: liveinternet.ru
У Миколаєві зафіксовано випадок тропічної малярії.
Як повідомили в головному управлінні Держслужби по надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області з посиланням на Миколаївську обласну санітарно-епідеміологічну службу, випадок захворювання зафіксовано 10 липня.
Чоловік 1983 р. н. 9 липня був госпіталізований до обласної інфекційної лікарні в стані середньої тяжкості з ознаками хвороби.
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