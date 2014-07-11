У Миколаєві зафіксовано випадок малярії

16:01, 11 липня 2014
Новини регіонів
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Чоловік 1983 р. н. 9 липня був госпіталізований до обласної інфекційної лікарні в стані середньої тяжкості з ознаками хвороби

Фото: liveinternet.ru

У Миколаєві зафіксовано випадок тропічної малярії.

Як повідомили в головному управлінні Держслужби по надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області з посиланням на Миколаївську обласну санітарно-епідеміологічну службу, випадок захворювання зафіксовано 10 липня.

Чоловік 1983 р. н. 9 липня був госпіталізований до обласної інфекційної лікарні в стані середньої тяжкості з ознаками хвороби.

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