В Одесі попередили відчуження дитячої бази «Мрія»

Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу банківської установи та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про задоволення позову прокурора щодо визнання недійсними рішень Одеської міської ради та договору іпотеки, на підставі яких дитячу базу «Мрія» було заставлено для забезпечення кредитних зобов'язань.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як повідомила начальник управління захисту прав і свобод дітей Олеся Волошина, йдеться про базу відпочинку вартістю майже 21 млн грн, що розташована на узбережжі Чорного моря на площі 1,75 га.

За її словами, незважаючи на те, що законодавство забороняє передачу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у заставу і звернення на них стягнення за борговими зобов’язаннями, на підставі рішення міської ради та договору іпотеки цей заклад було заставлено.

«Реагуючи на це, ще у 2012 році прокурор одного з районів міста Одеси звернувся до суду з позовом про визнання недійсними вказаних рішень. Всі судові інстанції підтримали позицію прокуратури, залишивши таким чином дитячий заклад у власності громади м. Одеси», - повідомила вона.