Жителям Слов’янська доставлено майже 160 тонн продуктів і медикаментів

За останні 5 діб жителям та Слов'янська та прилеглих населених пунктів доставлено 158 тонн продуктів, медикаментів тощо.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

Він також повідомив, що у Донецьку область протягом останньої доби доправлено 63 тонни гуманітарної допомоги з Києва, Житомира, Святогорська, в тому числі від різних благодійних фондів.

Говорячи про стан справ з відновлення інфраструктури у Слов'янську, Лисенко зазначив, що на сьогодні у місті відновлено подачу електроенергії, триває робота з розчищення доріг.