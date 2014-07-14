У Луганську за добу загинули 6 мирних жителів, ще 7 госпіталізовані

У Луганську за добу через бойові дії загинули 6 мирних жителів, ще 7 госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, за минулу добу бригади швидкої допомоги здійснили 188 виїздів, з них 7 - за фактом вогнепальних поранень і травм, одержаних в результаті бойових дій. Зафіксовано 6 фактів загибелі мирного населення. Госпіталізовано постраждалих у результаті бойових дій: до обласної лікарні – 3 людини, до 2-ої міської лікарні – 3 людини, до 1-ої міськлікарні – 1 людину.

Через попадання і розриви снарядів зруйновано низку житлових будинків та інших об'єктів.

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У кварталах Сонячний, Жукова, Дружба аварійно відключалася електроенергія. Був пошкоджений газопровід по вулиці Українська. Ведуться відновні роботи.

Також від системи електропостачання було відключено 4800 абонентів у Кам’янобродському районі, місті Олександрівськ, селищі Тепличне. Від систем водопостачання і водовідведення відключено понад 750 користувачів, що проживають у північній частині Кам’янобродського району. У селищі Катеринівка від газопостачання відключено понад 300 абонентів.

До диспетчерської міської комунальної аварійно-рятувальної служби за минулу добу від громадян надійшло 24 звернення комунального характеру.