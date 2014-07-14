В Одесі горіла будівля на території санаторію ім. Пирогова

В Одесі сьогодні о 2.47 на території клінічного санаторію ім. Пирогова в аварійній двоповерховій будівлі, пристосованій під тимчасове житло, виникла пожежа на площі 350 кв. м.

О 6.21 підрозділами ДСНС у складі 12 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу було ліквідовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.