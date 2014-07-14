В Одесі горіла будівля на території санаторію ім. Пирогова
10:43, 14 липня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
В Одесі сьогодні о 2.47 на території клінічного санаторію ім. Пирогова в аварійній двоповерховій будівлі, пристосованій під тимчасове житло, виникла пожежа на площі 350 кв. м.
О 6.21 підрозділами ДСНС у складі 12 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу було ліквідовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.
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