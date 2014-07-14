Черкащина: 26-річна породілля померла через халатність медиків

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури міста Черкаси, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків) Кримінального кодексу України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Придніпровського РВ УМВС в Черкаській області.

Наразі досудове розслідування триває.

Довідка УНІАН. Олександра Філозоп 6 травня під час складних пологів народила доньку. Її рідні підозрюють, що лікарі занесли інфекцію під час кесаревого розтину. Після цього вона перебувала в дуже тяжкому стані в Черкаській обласній лікарні. Для її лікування небайдужі активісти організували збір коштів та донорської крові. Для збору коштів на її лікування у Черкасах навіть провели благодійний концерт. Згодом дівчину відвезли на лікування в Київ, вона перенесла три операції. Померла вона 8 липня.