Донеччина: запроваджено новий механізм забезпечення ліками хворих на ЦД

Як повідомили УНІАН у МОЗ, для належного забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет, департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації 4 липня затвердив наказ №232 «Про забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році».

Цим документом передбачається впровадження нового механізму забезпечення лікарськими засобами хворих на діабет за рахунок обласного бюджету 2014 року, а саме: хворі на діабет будуть отримувати препарати інсуліну та інші лікарські засоби в аптеках за рецептами, виписаними міськими або районними ендокринологами та іншими особами, відповідальними за виконання зазначеного наказу в містах та районах області. Також наказом затверджений перелік аптечних закладів у містах та районах, яким буде проводитись відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет відповідно до укладених договорів.

Крім того, наказом департаменту охорони здоров`я затверджено розподіл видатків на забезпечення лікарськими засобами дорослих, дітей та вагітних, хворих на цукровий та нецукровий діабет, відповідно до реєстру цих хворих.

Практичну реалізацію наказу мають забезпечити начальники управлінь або відділів охорони здоров’я міських рад та райдержадміністрацій, головні лікарі закладів центральних міських та районних лікарень, контроль за його виконання покладено на департамент охорони здоров`я облдержадміністрації.

Саме керівники на місцях забезпечуватимуть координацію діяльності закладів охорони здоров’я адміністративних територій із аптечними закладами, яким проводиться відшкодування вартості лікарських засобів. Крім того, вони матимуть слідкувати за чітким дотриманням правил виписування безоплатних рецептів на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет, а також за дотриманням доведених обсягів фінансування кожної адміністративної території.