Влада Києва планує оздоровити 7 тисяч дітей з особливими потребами
Завдяки Міській цільовій програмі оздоровлення та відпочинку дітей столиці на період до 2018 року за кошти міського бюджету заплановано оздоровити близько 7 тисяч дітей столиці, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з 24 червня поточного року в «Лісовій пісні» (Запорізька обл.) оздоровлюється 270 дітей з Києва. Курс оздоровчо-профілактичних заходів був складений з врахуванням диспансеризації дітей. Діти пройшли курс профілактичних занять з лікувальної фізкультури, оздоровчого масажу, фітотерапії, та сеансів в спелеокімнаті.
Для дітей підготовлено цікаві розважальні та спортивні програми: «Сорочинський ярмарок», вокальний конкурс «Україна в серці моєму», «Зіркові таланти «Лісової пісні», «День іменинника», туристична гра «Турград», екскурсії Приазовським національним парком під керівництвом провідних спеціалістів-науковців.
Одним із дитячих оздоровчих закладів, де наразі оздоровлюються юні кияни, є дитяча установа санаторного типу ТОВ «Азов-стиль».