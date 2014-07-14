До Запорізької області прибули 2 тис. 906 переселенців з Луганської і Донецької областей

На сьогодні до Запорізької області вже прибули 2 тис. 906 переселенців з Луганської і Донецької областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Запорізької ОГА Валерій Баранов.

За його словами, «щодня до Запорізької області прибувають не менш як 100 осіб, станом на сьогоднішній ранок наш регіон прийняв 2 тис. 906 біженців».

За даними Баранова, для фінансування їх розміщення на території Запорізької області з бюджету виділено 4 млн грн, але механізму їх перерахування немає, і навіть, якщо його буде знайдено, коштів цих недостатньо.

«Ми виділили 4 млн грн на їх (переселенців – УНІАН) проживання. Але на сьогодні немає прозорого механізму їх використання – механізму перерахування, який не викличе питань у прокуратури: ціни у всіх різні. І вже абсолютно зрозуміло, що цих 4 млн грн нам, звичайно ж, недостатньо», - повідомив Баранов.

Водночас на сьогодні на території Запорізької області питань з розміщенням переселенців з Луганської і Донецької областей немає – оперативно розселяються всі, хто прибуває до Запорізької області.