Терористи не випустили до Чернівців дітей з Луганської області

Оздоровчий табір на базі Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату для 160 дітей з Луганська не зміг розпочати свою роботу як планувалося, 12 липня. Терористи не випустили організовану групу дітей до Чернівців, не зважаючи на те, що на околицях Луганська точаться бої, під обстріл потрапляють житлові мікрорайони, школи, дитячі садки.

Як повідомили УНІАН в Чернівецькій міській раді, з огляду на ситуацію, що склалася, впродовж останніх трьох днів батьки намагалися вивезти дітей із Луганська самотужки. Станом на 14 липня до Чернівців дісталися перші 9 дітей з батьками. Ще кілька дітей перебувають в дорозі.

Міський голова Олексій Каспрук звернувся до Асоціації міст України з проханням допомогти доправити до Чернівців на відпочинок та оздоровлення дітей із міст Луганської та Донецької областей, які вже звільнені від терористів. Наразі дітей, які прибувають у Чернівці, із зазначених областей, поселяють у військово-спортивному ліцеї-інтернаті. Ними опікуються волонтери та чернівецькі педагоги, допомогу надають підприємці.