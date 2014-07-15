У Луганську за добу артобстрілів загинуло 8 мирних жителів, ще 52 госпіталізовані

У Луганську за минулу добу, 14 липня, в результаті артилерійського обстрілу 8 людей загинуло і 52 госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, до антикризового центру надійшла інформація про 8 загиблих мирних громадян, з них 1 дитина. Загалом за минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 209 виїздів, з них 52 за фактом поранень і травм мирного населення (зокрема 4 дітей).

Під артилерійський обстріл потрапили житлові будинки: на вул. Боженка, 113в, 142-148, 172, у кв. Мирний, кв. Степовий, кв. Ольховський, на вул. Яна Лаціса, вул. Гоженка, пров. Комбінатський, вул. А.Линьова, 79а, 155, 157, вул. Гвардійська, 87, вул. Ціолковського, 60, вул. Галицького, 91, вул. Леніна, 68, вул. Рудя, вул. Кожухаря, пров. Наталівський, а також тролейбусне депо МКП «Луганськелектротранс», обласний аптечний склад (8-й Лутугинський проїзд), прохідна ПрП «Сталева симфонія», стоматологічна клініка «Преміум» на вул. Пятьоркіна, залізнична колія на зупиночному пункті Луганськ-Вантажний (рух відновлений).

В результаті зафіксовано руйнування 24 об'єктів: в Артемівському районі пошкоджено 19 житлових будинків: вул. Боженка142, 144, 146, 148, 172, кв. Мирний, 1, 2, 12, 16, 17, кв. Степовий, 4, 5, 6, кв. Ольховський, 14а, 16, 2-й Печорський проїзд, 9, вул. Линьова 79а, 155, 157. У Жовтневому районі 4 об'єкти: вул. Гвардійська,87, вул. Ціолковського, 60, вул. Галицького, 9, прохідна ПрП «Сталева симфонія». У Ленінському районі 1 житловий будинок - вул. Леніна, 68.

Обстріл міста став причиною пошкоджень та аварійних відключень систем життєзабезпечення обласного центру. За минулу добу виявлено 134 осередки загорання, всі ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської міськради Сергій Кравченко оголосив 3-денний траур за загиблими мирними жителями через бойові дії.