На околиці Рівного знайшли контейнери з отрутою

Сім контейнерів з написами «Отрута» та «Небезпечно» знайшли сьогодні в лісосмузі на околиці Рівного.

Як передає кореспондент УНІАН, небезпечну знахідку виявив депутат Рівненської міської ради Олександр Лащук.

За його словами, в одному з контейнерів вже помітне підтікання речовин, які там зберігаються.

Місцеві мешканці кажуть, що контейнери з’явилися недавно. Хто їх привіз та з якою метою – невідомо.

У секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області УНІАН повідомили, що сьогодні цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На місце події виїхали експерти. Проводиться розслідування.