На околиці Рівного знайшли контейнери з отрутою
17:57, 15 липня 2014Новини регіонів
0
В одному з контейнерів вже помітне підтікання речовин, які там зберігаються
Фото: УНІАН
Сім контейнерів з написами «Отрута» та «Небезпечно» знайшли сьогодні в лісосмузі на околиці Рівного.
Як передає кореспондент УНІАН, небезпечну знахідку виявив депутат Рівненської міської ради Олександр Лащук.
За його словами, в одному з контейнерів вже помітне підтікання речовин, які там зберігаються.
Місцеві мешканці кажуть, що контейнери з’явилися недавно. Хто їх привіз та з якою метою – невідомо.
У секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області УНІАН повідомили, що сьогодні цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На місце події виїхали експерти. Проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter