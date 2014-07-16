До Слов'янська для допомоги мешканцям прибули 30 психологів
09:56, 16 липня 2014Новини регіонів
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Представляють Державну службу з надзвичайних ситуацій
Фото: nsitneva.blogspot.com
До Слов'янська прибула бригада із 30 психологів Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Сьогодні в Слов'янськ прибула бригада із 30 психологів, які представляють Державну службу з надзвичайних ситуацій», - зазначив він.
Також, за його словами, за останні 5 днів громадські організації, волонтери передали близько 120 тонн гуманітарної допомоги для дітей Слов'янська.
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