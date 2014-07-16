Хмельниччина: після святкування весілля 21 особа потрапила до лікарні з отруєнням

У Хмельницькій області впродовж 14-15 липня до інфекційного відділення Городоцької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано 21 особу, у тому числі трьох дітей, які 13 липня перебували на весіллі в місті Городок у кафе ”Віта”

Всього на весіллі було близько 100 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Перебіг захворювання – середнього та легкого ступенів важкості. В осередку захворювання фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.

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