У Слов'янську всі школи будуть відновлені до 1 вересня

У Слов'янську Донецької області всі школи будуть відновлені до 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу на горі Карачун у Слов'янську наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що для якнайшвидшого відновлення загальноосвітніх шкіл всі вони будуть закріплені за міністерствами, відомствами та державними компаніями, які братимуть участь у фінансуванні відновлювальних робіт.

“Школа, яку ви бачили, й інші школи будуть запущені до 1 вересня. Ми за кожним відомством закріпили по школі для того, щоб швидко її відновити, щоб діти змогли піти на навчання починаючи з 1 вересня”, - сказав Яценюк.

Він також додав, що "Укрзалізниця" вже відновила шляхи сполучення зі Слов'янськом, і вже вчора, 15 липня, до міста повернулося близько 800 жителів, які покидали місто на час воєнних дій.

Прем'єр також додав, що енергопостачання в місті відновлюється за кошти енергоринку, система водопостачання продовжує відновлюватися.

Яценюк зазначив, що поки що потреби жителів міста у воді забезпечуються за рахунок підвезення води.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідання Слов'янська Донецької області проінспектував відновлювальні роботи у пошкодженому під час бойових дій житловому 5-поверховому будинку, місцевій школі №10, а також відвідав міський залізничний вокзал.

Потім Яценюк інспектував розташування українських військ на горі Карачун, де стояла телевежа, котра транслювала телебачення в цьому районі і впала після обстрілу терористів 1 липня.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Зараз у даних населених пунктах ведуться відновлювальні роботи.