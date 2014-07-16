У Слов'янську власники аптек невиправдано завищують ціни

У Слов'янську Донецької області маршрутні перевізники, власники аптек і продуктових торговельних мереж невиправдано завищують ціни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради, яка пройшла у Слов'янську під головуванням прем'єр-міністр України Арсеній Яценюка, повідомив перший заступник керівника Донецької ОДА Андрій Ніколаєнко.

“30 маршрутів запущено, є факти, що не обгрунтовано завищені ціни на проїзд. З близько 30 аптек по місту працюють стабільно - 4, теж є зловживання по ціні, - сказав заступник губернатора. - Із 3 АТБ 2 запрацювало — на 30% завищені ціни”.

У свою чергу Яценюк закликав місцевих чиновників та представників Кабміну докласти всіх зусиль, щоб привести ціни до виправданого рівня.

“Тут за законом військового часу з ними треба працювати, кому війна, а кому мати рідна”, - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Зараз у даних населених пунктах ведуться відновлювальні роботи.