Донеччина: з села Дмитрівка до лікарні надійшло 5 жителів з осколковими пораненнями

Із села Дмитрівка Шахтарського району Донецької області в лікарню надійшло 5 місцевих жителів з різними осколковими пораненнями.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно оперативного зведення за минулу добу, в Сніжнянський міськвідділ міліції з районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них з різними осколковими пораненнями доставлені 5 жителів села Дмитрівка Шахтарського району, які постраждали в результаті вибуху снаряда.

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст.15 п.1, ч.2 ст. 115 КК України (замах на злочин).