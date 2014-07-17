Донеччина: з села Дмитрівка до лікарні надійшло 5 жителів з осколковими пораненнями
09:00, 17 липня 2014Новини регіонів
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Фото: УНІАН
Із села Дмитрівка Шахтарського району Донецької області в лікарню надійшло 5 місцевих жителів з різними осколковими пораненнями.
Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Так, згідно оперативного зведення за минулу добу, в Сніжнянський міськвідділ міліції з районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них з різними осколковими пораненнями доставлені 5 жителів села Дмитрівка Шахтарського району, які постраждали в результаті вибуху снаряда.
Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст.15 п.1, ч.2 ст. 115 КК України (замах на злочин).
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