Понад 150 вихованців спортшкіл зі сходу відпочивають у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях
15:35, 17 липня 2014Новини регіонів
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Організаторами перевезення дітей виступають обласні осередки НОК на Херсонщині та Миколаївщині
Фото: УНІАН
Понад 150 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних міст Луганської і Донецької областей відпочивають у дитячих таборах в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, організаторами перевезення дітей виступають обласні осередки НОК на Херсонщині та Миколаївщині.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка подякував представникам осередків організації у Херсонській та Миколаївській областях за цю роботу.
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