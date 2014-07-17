Понад 150 вихованців спортшкіл зі сходу відпочивають у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях

15:35, 17 липня 2014
Новини регіонів
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Організаторами перевезення дітей виступають обласні осередки НОК на Херсонщині та Миколаївщині

Фото: УНІАН

Понад 150 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних міст Луганської і Донецької областей відпочивають у дитячих таборах в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, організаторами перевезення дітей виступають обласні осередки НОК на Херсонщині та Миколаївщині.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка подякував представникам осередків організації у Херсонській та Миколаївській областях за цю роботу.

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