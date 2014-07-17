У Слов’янську працюють виїзні бригади психологів

Як повідомили УНІАН у МОЗ, до роботи виїзної бригади психологів ДСНС, яка працює в Слов’янську з 16 по 18 липня, залучено 20 медичних сестер для надання спільної психологічної допомоги.

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На базі диспансерного відділення психіатрична лікарні Слов'янська розширено амбулаторний прийом громадян лікарями-психіатрами, психотерапевтом, психологами, розгорнутий денний стаціонар на 50 ліжок, у тому числі 10 дитячих ліжок. У поліклініках та сімейних амбулаторіях міста відкриті кабінети з надання психологічної допомоги та, при необхідності, спеціалізованої психіатричної допомоги.

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Цьому передувала спільна нарада адміністрації психіатричної лікарні Слов'янська з фахівцями Державної служби із надзвичайних ситуацій, під час якої були розроблені чіткі покрокові плани взаємодії психологів ДСНС, соціальної служби міста та фахівців психіатричної служби регіону.