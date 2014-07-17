Сумська область може розмістити ще приблизно 500 сімей переселенців з Донбасу

У Сумській області можна розмістити ще приблизно 500 сімей переселенців з Донбасу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації, із посиланням на заступника голови-керівника апарату ОДА Івана Боршоша.

«На сьогодні у Сумській області можна розмістити ще приблизно 500 сімей. Обласна влада робить все можливе, для вирішення проблем переселенців, ми вивчаємо потреби кожної людини та максимально сприяємо їх вирішенню. Сумщина готова до зустрічі ще 150 діток вимушених переселенців з Луганщини, які прибудуть найближчим часом», – зазначив посадовець.

За його словами, діти проживатимуть на території Роменського району, де попередньо вже вирішено всі соціально-побутові та фінансові питання.

Як повідомляв УНІАН, наразі в Сумській області станом на середину липня перебувало майже 700 переселенців із Криму та Донбасу.