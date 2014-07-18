На Житомирщину вже прибуло 1 тис. 349 переселенців з Криму та сходу України

У Житомирську область станом на 18 липня на тимчасове проживання вже прибуло 1 тис. 349 осіб з Криму та сходу України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА після засідання регіонального координаційного штабу з вирішення соціально-побутових та інших питань громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій і районів проведення антитерористичної операції до Житомирської області.

Згідно з повідомленням, "станом на 18 липня, за даними місцевих координаційних штабів, на території Житомирської області налічується 378 об'єктів усіх форм власності, в яких є можливість розмістити 2 тис. 278 осіб (1 тис. 396 – працездатних, 579 – дітей, 160 – інвалідів та людей похилого віку, 143 – хворих, які потребують стаціонарного лікування)".

Також, за оперативною інформацією ОДА, наразі на Житомирщині вже прийнято та розміщено 1 тис. 349 громадян, з яких 1 тис. 4 особи прибули з Донецької та Луганської областей, а 345 – з Автономної Республіки Крим. 392 особи проживає в соціальних закладах, готелях, санаторіях (зокрема, готель «Житомир», санаторій «Тетерів», табір «Літня церква «Різдва»), а 612 осіб розмістилися у родичів та близьких.

Харчування переселенців у місцях масового поселення організовано волонтерськими, благодійними, релігійними та громадськими організаціями, зокрема БО «Реабілітаційний центр «Шпиталь Майдану».