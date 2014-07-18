Чернігівська облрада відправила у зону АТО гуманітарний вантаж

Чернігівська обласна рада сьогодні відправила у зону антитерористичної операції модернізовану вантажівку і гуманітарний вантаж.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю обласної ради, голова обласної ради Микола Звєрєв із своїми друзями передали військовим модернізовану 2,5 тонну вантажівку "Хюндай", яка також доставить вантаж у Луганську область.

За словами Звєрєва, ідея подарувати малогабаритну вантажівку для потреб 13-го батальйону територіальної оборони з Чернігівщини виникла у нього під час перебування в зоні АТО.

Разом з авто відправлено взуття (75 пар берців), продукти харчування, особисті посилки для бійців від їхніх родичів та інші речі для забезпечення потреб особового складу 13-го і 41-го Чернігівських батальйонів.