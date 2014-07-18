У Луганську не вистачає 150 лікарів і 250 медсестер для забезпечення лікарської допомоги населенню

У Луганську за час бойових дій загинули 44 мирних жителя, зокрема 1 дитина, і 215, зокрема 4 дітей, постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міськради.

Зруйновано 46 багатоквартирних будинків, 195 будинків приватного сектору; 3 школи, 12 дитячих садків, автовокзал, 5 заводів, 18 магазинів, закрито 68% ринків.

Також, за даними міськради, пошкоджено 10 тролейбусів, 5 трамваїв, 3 комунальних автобуса, 40 маршрутних таксі. У результаті артобстрілів пошкоджені: 10 км контактних ліній електротранспорту, 19 км ліній електропередач, 17 тис. кв. м дорожнього полотна, 6 котельних, 11 електропідстанцій, 4 об'єкти водопостачання.

Для забезпечення лікарської допомоги населенню не вистачає 150 лікарів і 250 медсестер.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка». З 15 квітня у регіоні розпочалася антитерористична операція. 5 липня українські силовики звільнили від терористів міста Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман, і бойовики передислокувалися до Луганська і Донецька. Вони обстрілюють житлові квартали, аеропорт, руйнують об'єкти інфраструктури.