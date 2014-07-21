Мешканців Донецьку просять не виходити на вулицю у зв'язку з бойовими дія

На кількох вулицях Донецька тривають бойові дії, власті міста звертаються з проханням до жителів не виходити на вулицю.

Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови і міськради Донецька.

«У квадраті Червоноармійське шосе - вул. Маршала Жукова - вул. Стратонавтів - вул. Артемівська ведуться бойові дії. Просимо жителів, які проживають у даному квадраті, не виходити на вулицю і не залишати своїх домівок і квартир», - зазначається у повідомленні.

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Також закрито автовокзал "Західний", у зв'язку з чим міськрада просить городян не користуватися даним напрямком.

Обмежено рух автотранспорту у напрямку залізничного вокзалу. Тролейбуси за маршрутом №2 курсують до лікарні №20, маршрутні таксі розвертаються у районі вулиці Артема, 204. За непідтвердженими даними, на вокзалі виникла пожежа. Інформація перевіряється.