У Донецьку снаряди влучили у багатоповерхівку і стоматологічну клініку

У Донецьку в районі залізничного вокзалу на даний час ведуться бойові дії: снаряди влучили у багатоповерховий житловий будинок, стоматологічну клініку і дитячий спортивний майданчик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Ворошиловської райради у місті Донецьку Іван Приходько.

«вул.Словацька, 57 - попадання снаряда на восьмий поверх, і другий снаряд впав на спортмайданчик. Також попадання снаряда в будинок по Куйбишева, №223/225, стоматологія. Горить», - написав він.

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Також інші очевидці подій повідомляють, що на залізничному вокзалі кілька снарядів влучили в локомотиви.

У прес-службі Донецької міськради уточнили, що зараз відбувається пожежа на ринку біля залізничного вокзалу.

«Рух транспорту до вокзалу обмежений. Тролейбуси №2 слідують до лікарні №20, маршрутні таксі - до вул. Артема, 204 (район магазина "Обжора").

Прохання до жителів житлових кварталів, що примикають до вокзалу, не підходити до вікон, не виходити на балкони і не покидати меж своїх квартир без крайньої необхідності», - йдеться у повідомленні міськради.