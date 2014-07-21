Фермери Рівненщини відправили жителям Слов'янська 10 тонн продуктів

Фермери Рівненської області відправили жителям Слов'янська Донецької області 10 тонн продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, продукти харчування: борошно, овочі, мінеральну воду, консервовані м'ясо та сало відправлені сьогодні із центрального складу гуманітарної допомоги, що на вулиці Грушевського в Рівному.

Як повідомив УНІАН голова асоціації фермерів та дрібних землевласників регіону Дмитро Українець, вантаж гуманітарної допомоги жителям Слов'янська зібрали фермери області.

За словами водія вантажівки, якою відправили вантаж, продукти мають бути доставлені за місцем призначення 22 липня о 9-й годині. Він буде переданий у Слов'янську на центральний склад гуманітарної допомоги. Вже звідти люди зможуть її отримати.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від проросійських терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Зараз у даних населених пунктах ведуться відновлювальні роботи.