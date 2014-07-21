У Сумах оздоровляться 170 дітей з Донбасу

У Сумах оздоровчий табір «Універ» прийме близько 170 юнаків та дівчат зі сходу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході апаратної наради повідомив начальник управління молоді та спорту ОДА Дмитро Лантушенко.

«Ми зв'язалися з нашими колегами в Луганській та Донецькій областях і запропонували свою допомогу. Уже 4 серпня діти з областей, де орудують терористи, заселяються в табір «Універ». На них чекає змістовне дозвілля, багато нових вражень, оздоровлення та якісне харчування», – зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.