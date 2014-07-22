На Львівщині від укусу змії постраждала жителька Хмельницької області

На Львівщині від укусу змії постраждала 57-річна жителька Хмельницької області.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 21 липня о 23.40 до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні було госпіталізовано 57-річну жительку села Охімівці Волочиського району Хмельницької області, яка на Львівщині під час збору сіна у полі отримала укус змії в ногу.

Стан потерпілої – середньої важкості.

За період з 25 квітня до 22 липня у Львівській області обліковано 14 випадків госпіталізації людей з діагнозом - укус змії.