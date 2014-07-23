13-річний хлопець отримав удар струмом в 27 тис вольт - госпіталізований у важкому стані

У Одеській області залізши на залізничний вагон школяр отримав удар струмом в 27 тис вольт і госпіталізований у тяжкому стані. Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю управління МВС на Одеській залізниці, 13-річний житель Овідіопольського району на ст. Ксенієве заліз на вагон вантажного поїзда і був уражений струмом високої напруги, отримавши опіки близько 50% тіла. Крім того, при падінні з вагона хлопець травмував хребет.

«Повідомлення про те, що в парку відстою вантажних вагонів ст. Ксенієве струмом травмований неповнолітній, надійшло до чергової частини лінійного відділу на ст. Одеса-Головна. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що троє однолітків, втомившись від катання на велосипедах, вирішили відпочити на лавочці біля порожніх вантажних вагонів. Один з них запропонував залізти на вагон, але товариші на це не погодилися. Коли двоє велосипедистів відійшли на незначну відстань, почули крик і побачили, як падає з вагона їхній товариш», - розповіли в секторі.

Підліток каретою швидкої допомоги доставлений в лікарню міста Іллічівськ, стан його стабільно важкий. У секторі відзначили, що потерпілий - з благополучної сім'ї, за місцем проживання характеризується позитивно, перейшов в 8 клас однієї зі шкіл Одеси.