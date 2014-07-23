У Черкасах затримано автомобіль із пересувною нарколабораторією

У Черкасах правоохоронці затримали автомобіль із пересувною нарколабораторією з виготовлення ацетильованого опію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, працівниками БНОН Придніпровського райвідділу міліції затримали трьох осіб, у автомобілях яких було виявлено близько 165 г ацетильованого опію та пересувну нарколабораторію. Чоловіки винаймали квартири в спальному Південно-західному районі Черкас, де виготовляли і збували наркотики.

Наразі стосовно зловмисників відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі зловмисники затримані, у них вилучено 3 автомобіля, на які накладений арешт. Правоохоронці продовжують досудове розслідування.