У Сумській області планують оздоровити 85 тис дітей

У Сумській області оздоровленням планується охопити 85 тисяч дітей або 80,6% від їх загальної кількості.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Сумської обласної ради, із посиланням на голову ради Миколу Клочка.

За словами керівника депутатського корпусу, наразі послуги для оздоровлення надають 742 заклади оздоровлення та відпочинку області: 25 позаміських закладів оздоровлення, 655 пришкільних та профільних таборів, 55 таборів праці та відпочинку, 7 наметових таборів.

«Послугами із оздоровлення планується охопити 85 тис дітей або 80,6%. Середня вартість путівки складає в стаціонарних таборах 2,5 тис грн, у наметових – 1,2-1,8 тис грн», – зазначив Клочко.

Загалом в Сумській області проживає 105,5 тис дітей віком від 7 до 18 років.