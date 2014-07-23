На потреби Вінницького військового госпіталю виділено 350 тис грн

Депутати Вінницької обласної ради через перерозподіл коштів виділили 350 тис грн на потреби Вінницького військового госпіталю.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні під час позачергової сесії обласної ради.

Під час виступу на сесії облради, начальник Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, полковник медслужби Сергій Петрук подякував депутатам за виділені кошти й повідомив, що за останні 10 днів госпіталю надана благодійна допомога від населення, юридичних осіб також на суму близько 350 тис грн.

«40% усіх коштів буде виділено на медичне забезпечення поранених у госпіталі (у Вінниці - УНІАН) і 60% коштів підуть на закупівлю обладнання та ліків для медичного супроводу, яке необхідне безпосередньо при транспортуванні поранених з поля бою до військово-медичних центрів», - сказав Петрук.

Він зазначив, що військовий медичний літак госпіталю на сьогоднішній день вже зробив близько 50 вильотів і перевіз понад 400 поранених із зони бойових дій. Військовий супровід поранених забезпечує бригада вінницького військово-медичного центру.

«З початку активної фази АТО більшість наших медиків надають допомогу в зоні бойових дій. У нас багато жінок-військовослужбовців в яких діти до 16 років і вони мали право на початок мобілізації написати рапорт і звільнитись. У нас таких жінок 78 й жодна з них не використала це право, ніхто рапорт не писав і практично усі вже побували в зоні АТО», - розповів Петрук.

Віз зауважив, що майже усі поранені військовослужбовці, які перебувають у госпіталі, відмовляються від відпусток, які мали б взяти через поранення.

Він додав, що в зоні бойових дій не вистачає медичних автомобілів для вивезення з полю бою поранених до літака.

На це, голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник запропонував депутатам облради зібрати кошти й придбати декілька автомобілів для військових медпрацівників й передати їх в зону бойових дій для підвозу поранених.

На сьогодні у вінницькому госпіталі перебуває близько 40 поранених бійців.