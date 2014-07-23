Донеччина: до лікарень за добу звернулися 38 осіб з вогнепальними і осколковими пораненнями

У Донецькій області до лікарень за добу звернулися 38 осіб з вогнепальними і осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості, одна людина померла.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

До центральної районної лікарні Артемівська госпіталізовано 16 осіб. У центральній лікарні Костянтинівки надали медичну допомогу 7 пораненим, один з них згодом помер. У Димитрові за минулу добу госпіталізовано двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, у Красноармійську - п'ять осіб, до центральної лікарні Старобешевого - 8.

Відомості по кожному випадку внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.