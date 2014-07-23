У трьох районах Донецька подачу питної води скорочено до мінімуму

У трьох районах Донецька через знеструмлення фільтрувальної станції подачу питної води скорочено до мінімуму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що через ведення бойових дій 21-22 липня в районі Авдіївки пошкоджено три високовольтні ліній, що подають електроенергію об'єктам «Донецькобленерго» (ДТЕК), серед яких Донецька фільтрувальна станція. Зараз станція знеструмлена. У зв'язку з цим в Кіровському, Куйбишевському і Ленінському районах Донецька до мінімуму скорочено подачу питної води споживачам.

У цілому, характеризуючи обстановку в місті, у міськраді повідомили, «ніч на 23 липня в Донецьку видалася украй неспокійною, все місто чуло залпи і вибухи, які лунали з околиць, жителі також повідомляють про одиночні перестрілки у Ворошиловському, Калінінському, Петровському і Пролетарському районах».

Станом на ранок у Донецьку «тихо, бойових дій немає». Громадський транспорт вийшов на маршрути: 85 трамваїв, 112 тролейбусів, 39 автобусів у режимі «звичайний» і 670 маршрутних таксі різної місткості. Працюють також усі маршрути, які обслуговують жителів селища ш/у «Жовтневий рудник».