У Донецькій області з березня загинули 432 людини й понад 1 тис. поранено

У Донецькій області з березня 2014 року в результаті політичного протистояння, викрадень терористами людей та бойових дій у регіоні загинули 432 людини й 1015 були поранені.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

Також у повідомленні зазначається, що в результаті вчорашніх бойових дій 7 людей було поранено в Донецьку й 4 людини в Горлівці.

На сьогоднішній день, за інформацією Департаменту охорони здоров'я ОДА, також є поранені на території міст Шахтарськ, Сніжне й Старобільськ.