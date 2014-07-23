У Донецькій області з березня загинули 432 людини й понад 1 тис. поранено
14:58, 23 липня 2014Новини регіонів
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У результаті вчорашніх бойових дій 7 людей було поранено в Донецьку й 4 людини в Горлівці
Фото: REUTERS
У Донецькій області з березня 2014 року в результаті політичного протистояння, викрадень терористами людей та бойових дій у регіоні загинули 432 людини й 1015 були поранені.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.
Також у повідомленні зазначається, що в результаті вчорашніх бойових дій 7 людей було поранено в Донецьку й 4 людини в Горлівці.
На сьогоднішній день, за інформацією Департаменту охорони здоров'я ОДА, також є поранені на території міст Шахтарськ, Сніжне й Старобільськ.
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