Луганськ припинить знезараження питної води - немає хлору

У Луганську ОКП «Компанія «Луганськвода» з 26 липня припинить процес знезараження питної води через відсутність хлору.

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, у зв'язку зі складною ситуацією, припинено поставки хлору на об'єкти водопостачання даної компанії, яка розташована в зоні проведення збройних зіткнень.

Згідно з повідомленням, «Компанія «Луганськвода» змушена припинити процес знезараження питної води з 8:00 26 липня 2014 року на Айдарському водопроводі, який подає воду у селища Металіст, Стукалова Балка, Райовка, Світле, Кольорові піски, Лиман, Шишкове Слов’яносербського району. До водопровідної мережі міста Луганська надходитиме питна вода, знезаражена у неповному обсязі.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні, керівництво підприємства звертається до жителів з рекомендацією кип'ятити воду з міських мереж протягом не менш як 10 хвилин перед тим, як вживати її для питних цілей, або використовувати фасовану воду з мережі магазинів і аптек.

Після стабілізації обстановки технологічний процес на об'єктах водопостачання буде відновлено у повному обсязі, наголошується у повідомленні.