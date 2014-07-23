28 липня у Києві можна пройти безкоштовне тестування на вірусні гепатити

28 липня – у Всесвітній день боротьби з гепатитом – з 11.00 до 16.00 на Контрактовій площі у сквері біля пам’ятника Петру Сагайдачному Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні організовує тестування громадян на вірусні гепатити.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на головного лікаря столичного Центру здоров’я Отто Стойку.

Проводитимуть тестування у мобільній амбулаторії, а лікарі-інфекціоністи надаватимуть консультації.

За даними Головного управління Держсанепідслужби у Києві, захворюваність на гострі гепатити А, В та С є однією з актуальних медичних і соціальних проблем у країні і столиці. Так, упродовж 2013 року в місті зареєстровано 822 випадки хворих усіма формами вірусних гепатитів, для порівняння – у 2012 році – 717 випадків. Тож спостерігається збільшення захворюваності на 14,5%. Питома вага гострого вірусного гепатиту А становить 10,6%, гострого гепатиту В – 20,1%, гострого гепатиту С – 10,5%, хронічних вірусних гепатитів – 57,7%, інших гострих вірусних гепатитів – 1,2%. У Києві збільшилась кількість вперше виявлених цирозів печінки вірусної природи.

За 5 місяців 2014 р. показник захворюваності на гепатит А у столиці становить 2,3 на 100 тис. населення (65 випадків), що у 2,8 рази вище показника минулого року (0,8 на 100 тис. населення). Показник захворюваності знаходиться на рівні показника захворюваності в Україні.

На гострий вірусний гепатит В у минулому році захворіло 165 киян. Захворюваність зменшилась, у порівнянні з 2012 роком, на 5%, але перевищувала показник по Україні на 47%.

Захворюваність гострим вірусним гепатитом С залишається на рівні показників 2012 р. Показник захворюваності у місті вищий за показник в Україні у 2,1 рази.

Показники захворюваності на хронічні гепатити у Києві зростають щорічно. Протягом останнього року ріст склав 18%. Причинами фахівці називають відсутність вчасної діагностики захворювань на ранній стадії, несвоєчасне звернення за медичною допомогою, відсутність лабораторного контролю на наявність маркерів інфікування вірусними гепатитами певних індикаторних груп населення, велика кількість клінічно невиражених форм інфекційного процесу. Проблемою є також велика кількість серед хворих ін’єкційних наркоманів.