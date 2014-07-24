У Сумському патологоанатомічному бюро виявлено розкрадання коштів на понад 350 тис

У Сумах у ході перевірки комунального закладу Сумської обласної ради «Сумське обласне патологоанатомічне бюро» на предмет дотримання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів при нарахуванні заробітної плати прокуратурою виявлено порушення на суму 357,43 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, перевіркою встановлено, що на підставі табелів обліку робочого часу на зарплатні картки проводилися нарахування, у тому числі й заробітна плата, працівникам, які в закладі не працювали.

«У результаті спричинено шкоду бюджету на загальну суму 357,43 тис. грн. Відомості, виявлені під час перевірки, на цьому тижні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за що службовим особам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штраф до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у повідомленні.