До Миколаївського військового госпіталю із зони АТО доставлено 72 поранених десантника

До Миколаївського військового госпіталю із зони АТО на сході України доставлено 72 поранених бійця 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника госпіталю з медичної частини Владимир Візняк, сьогодні до госпіталю прибули 70 осіб із зони АТО. Двох бійців 19 і 22 років привезли напередодні, увечері 22 липня, з Маринівки Донецької області на кордоні з Росією, де десантники цілий тиждень перебували під жорстоким обстрілом.

«Тих, хто потребує лікування, - 30 осіб – ми госпіталізували. Хто не потребує негайної допомоги – відправили на реабілітацію по домівках на 15 днів", - пояснив Візняк.

«Стан поранених - задовільний в усіх. Важких немає. Поранення: закриті черепно-мозкові травми, контузії», - повідомив заступник начальника госпіталю.

Візняк також відзначив, що усіма необхідними медикаментами госпіталь забезпечено повною мірою від держави, усім іншим військових забезпечують волонтери – близько 10 організацій і приблизно 20 приватних осіб, які передають госпіталю кондиціонери, холодильники, телевізори, матраци, а також продукти. Недавно один підприємець привіз і пригостив солдатів київськими тортами.

Поранені військовослужбовці до цього перебували у польових госпіталях. Їх доставку до Миколаєва організували і провели офіцер 79-ї окремої аеромобільної бригади і волонтер організації «Крила Фенікса» Юрій Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО на сході країни продовжується обстріл українських підрозділів на кордоні. Вогонь ведеться з танків, БТРів, у тому числі з території Російської Федерації. Зокрема, постійно обстрілюється підрозділ під Маринівкою.