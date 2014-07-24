Миколаївський бронетанковий завод виготовив унікальну броньовану «операційну на колесах»

Броньована «швидка» може працювати в трьох режимах. «На ній можна вивезти з поля бою 11 легкопоранених або шість тяжкопоранених і трьох сидячих бійців. У третьому режимі вона має можливість транспортувати чотирьох тяжкопоранених з обслуговуючим персоналом і ще трьох військових з легкими пораненнями. Вкрай важливо, що прямо в салоні можна проводити операції», - розповів директор підприємства Олександр Швець.

Фахівці заводу стверджують, що така броньована «швидка» перевищує всі кращі світові аналоги, але при цьому є ще й дешевшою.

Миколаївський бронетанковий завод вже передав українським військовим у зоні АТО два БТРа і один пересувний блок-пост.