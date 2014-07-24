Миколаївський бронетанковий завод виготовив унікальну броньовану «операційну на колесах»
13:49, 24 липня 2014Новини регіонів
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Як повідомили УНІАН у МОЗ, броньована швидка допомога створена на базі БТР-70. На ній можна вивозити поранених з поля бою і надавати їм невідкладну хірургічну допомогу безпосередньо у салоні
REUTERS
Броньована «швидка» може працювати в трьох режимах. «На ній можна вивезти з поля бою 11 легкопоранених або шість тяжкопоранених і трьох сидячих бійців. У третьому режимі вона має можливість транспортувати чотирьох тяжкопоранених з обслуговуючим персоналом і ще трьох військових з легкими пораненнями. Вкрай важливо, що прямо в салоні можна проводити операції», - розповів директор підприємства Олександр Швець.
Фахівці заводу стверджують, що така броньована «швидка» перевищує всі кращі світові аналоги, але при цьому є ще й дешевшою.
Миколаївський бронетанковий завод вже передав українським військовим у зоні АТО два БТРа і один пересувний блок-пост.
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