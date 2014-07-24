Львівщина: шестеро осіб отруїлися продуктами, придбаними на ринку

На Львівщині шестеро людей під час відпочинку на річці отруїлися споживаючи продукти придбані на ринку.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівського ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 23 липня від головного управління держсанепідслужби у Львівській області отримано повідомлення про госпіталізацію 22 липня в інфекційне відділення Червоноградської центральної міської лікарні 6 дорослих осіб з діагнозами «харчова токсикоінфекція» (4 хворих), «гастроентероколіт» (2 хворих).

Встановлено, що 20 липня компанія з 12-ти осіб в обідню пору відпочивали на березі річки Желдець у селі Стремінь Сокальського району Львівщини і під час відпочинку споживали ковбасу копчену придбану у приватних осіб на ринку, курячі гомілки, запечені вдома (гомілки сирі придбані на ринку),смажену рибу в клярі, помідори свіжі (придбані на ринку), торт (придбаний на ринку).

Силами Червоноградського міськрайонного лабораторного відділення організовано проведення заключної дезінфекції за місцем фактичного проживання хворих.

Джерело збудника інфекції встановлюється. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху. Потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Стан потерпілих на 6.00 24 липня середньої важкості.

Протиепідемічні заходи продовжуються, списки контактних осіб уточнюються. Ситуація контрольована.