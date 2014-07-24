На Харківщині захворюваність на вірусні гепатити зросла в 3,5 рази

Як повідомили УНІАН у Харківському обласному центрі здоров’я, за 6 місяців 2013 року в області було зафіксовано 126 випадків захворювання людей на вірусні гепатити.

В обласному центрі здоров’я наголосили, в 1-му півріччі 2014 року з усіх випадків захворювання на гепатит на Харківщині 85,5% становили захворювання на хронічний вірусний гепатит С, 14,2% - гепатит ВВ.

За відомостями установи, в Україні щороку реєструється 11-12 тис. випадків вірусного гепатиту. У 2013 році інтенсивний показник захворюваності по країні склав 30,25 випадки на 100 тис. населення.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я оцінюють поширеність гепатиту С в Україні нарівні 3% населення, однак, враховуючи прихований епідемічний процес, більшість експертів України вважає, що ця цифра становить 5-9%.