У Донецькій області в результаті бойових дій сьогодні поранено 1 людину, вчора – 7.

Про це УНІАН повідомила в департаменті охорона здоров'я Донецької облдержадміністрації.

24 липня в результаті бойових дій станом на 12.00 у Петровському районі міста Донецька було поранено одну людину.

23 липня в результаті бойових дій на території області поранено 7 людей.