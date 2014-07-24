У Донецькій області в результаті бойових дій сьогодні поранено 1 людину
14:15, 24 липня 2014Новини регіонів
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REUTERS
У Донецькій області в результаті бойових дій сьогодні поранено 1 людину, вчора – 7.
Про це УНІАН повідомила в департаменті охорона здоров'я Донецької облдержадміністрації.
24 липня в результаті бойових дій станом на 12.00 у Петровському районі міста Донецька було поранено одну людину.
23 липня в результаті бойових дій на території області поранено 7 людей.
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