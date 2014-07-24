Слов'янську необхідні дезінфікуючі засоби
17:24, 24 липня 2014Новини регіонів
0
Гостро потребує дезінфікуючих і санітарних засобів для обробки будівель, приміщень, які були окуповані
Фото: uberu.ru
Зараз Слов'янську насамперед необхідні дезінфікуючі засоби, заявляють у Донецькій облдержадміністрації.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОДА.
Так, на сьогоднішній нараді з представниками добродійної організації CARITAS International заступник голови - директор департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва заявила, що Слов'янськ гостро потребує дезінфікуючих і санітарних засобів для обробки будівель, приміщень, які були окуповані представниками самопроголошеної «Донецької народної республіки». Насамперед це стосується сфери медицини, освіти і культури.
Крім того, Петряєва наголосила, що на сьогодні мінімально необхідний обсяг медикаментів у Слов'янську є.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter