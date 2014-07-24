У Дніпропетровську стадіон біля обласної лікарні переобладнали у вертолітний майданчик

У Дніпропетровську стадіон «Славутич» біля обласної лікарні ім. І.Мечникова переобладнали під посадочний майданчик для вертольотів, які із зони АТО доставлятимуть поранених.

Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

«Врятоване життя лише одного солдата коштує дорожче за будь-які рекорди і спортивні досягнення. Також не хвилюйтеся за демонтований легкоатлетичний трек. Просто плити може зірвати вихоровий потік з-під гвинтів і буде лихо.... З часом відновимо все в кращому вигляді. Ще побігаємо, друзі. Після війни...», - написав Філатов.

За словами головного лікаря обласної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, стадіон розташований за 500 метрів від реанімаційного відділення лікарні, що дасть змогу оперативно доставляти в лікарню поранених у зоні АТО.

«Ми розглядали питання про посадочний майданчик на території нашої лікарні. Але за технічними параметрами це неможливо. Були випадки, коли багатократне транспортування обтяжувало стан тяжкопоранених бійців із зони АТО», - розповів Риженко.

Він зазначив, що наявність вертолітного майданчика у лікарні це практика для будь-якої європейської країни.